Liverpool | Salah rinnova fino al 2025 | i dettagli dell’accordo

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #LIVERPOOL: MOHAMED #SALAH RINNOVA. PER L'EGIZIANO CONTRATTO FINO AL 2025 #SkyCalciomercato #SkySport #Calciomercato - DiMarzio : .@LFC | Ufficiale il rinnovo di contratto di @MoSalah: il comunicato del club - calcioinglese : UFFICIALE Salah ha rinnovato il suo contratto con il Liverpool. The best is yet to come. - ereike05 : RT @GoalItalia: ? UFFICIALE ? Salah e il Liverpool avanti insieme: rinnovo fino al 2025 ???? - infoitcultura : Liverpool, novità Salah: la notizia ufficiale sul suo futuro! -

Commenta per primo Attraverso i propri canali ufficiali , ilha annunciato, anche un po' a sorpresa, il rinnovo di contratto di Mohamedfino al 2025. IL COMUNICATO - ' IlFC è lieto di annunciare che Mohamedha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. L'attaccante, che è stato nominato Calciatore ...Si placano finalmente le voci di mercato intorno a Momo, l'esterno egiziano delal quale rimaneva appena un anno di contratto, e dunque era stato al centro di numerose voci di mercato. Anche se sarebbero stati veramente pochi i club in ...The Egypt international had entered the final year of his existing contract after negotiations dragged on for most of last season.Virgil van Dijk has reacted to Mohamed Salah’s new Liverpool contract on Twitter. This afternoon, Liverpool announced that Salah has finally signed an extension at Anfield. The 29-year-old was due to ...