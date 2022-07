Liverpool, Klopp: “Il rinnovo di Salah la soluzione migliore per tutti, sono davvero felice” (Di venerdì 1 luglio 2022) Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha commentato la notizia del rinnovo di Salah fino al 2025. Il tecnico si è dichiarato soddisfatto e felice di ciò: “sono sicuro che stasera i nostri tifosi festeggeranno. sono davvero contento, è la decisione migliore per noi e per lui. Salah fa parte di noi, questo è il suo club”. Poi aggiunge: “C’è voluto un po’ di tempo ma va bene, per le cose più belle vale sempre la pena aspettare. Mo è uno dei migliori giocatori al mondo, è normale che ci siano delle cose da risolvere quando sei al suo livello. Non ho dubbi che gli anni migliori di Salah debbano ancora venire e questo significa molto perchè le sue prime cinque stagioni qui sono state da ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Il tecnico del, Jurgen, ha commentato la notizia deldifino al 2025. Il tecnico si è dichiarato soddisfatto edi ciò: “sicuro che stasera i nostri tifosi festeggeranno.contento, è la decisioneper noi e per lui.fa parte di noi, questo è il suo club”. Poi aggiunge: “C’è voluto un po’ di tempo ma va bene, per le cose più belle vale sempre la pena aspettare. Mo è uno dei migliori giocatori al mondo, è normale che ci siano delle cose da risolvere quando sei al suo livello. Non ho dubbi che gli anni migliori didebbano ancora venire e questo significa molto perchè le sue prime cinque stagioni quistate da ...

