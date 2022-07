LIVE – Tuffi, venerdì 1 luglio Mondiali Budapest 2022: risultati in DIRETTA (Di venerdì 1 luglio 2022) La DIRETTA testuale delle gare di venerdì 1 luglio ai Mondiali di Budapest 2022. Tanta Italia impegnata alla Duna Arena: Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi vanno a caccia del pass per l’atto conclusivo dal trampolino 3 metri, mentre Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu proveranno a sorprendere nella finale secca del sincro misto dalla piattaforma. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di venerdì 1 luglio con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, a seguire le semifinali (alle ore 16.00) e alle ore 19.00 la finale del sincro misto dalla piattaforma 10 metri. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Latestuale delle gare diaidi. Tanta Italia impegnata alla Duna Arena: Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi vanno a caccia del pass per l’atto conclusivo dal trampolino 3 metri, mentre Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu proveranno a sorprendere nella finale secca del sincro misto dalla piattaforma. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 dicon i preliminari del trampolino 3 metri femminile, a seguire le semifinali (alle ore 16.00) e alle ore 19.00 la finale del sincro misto dalla piattaforma 10 metri. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL ...

