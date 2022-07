LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria/Timbretti sesti dopo la terza rotazione della Finale del sincro mixed dai 10 metri (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.31 Gli australiani Bedggood/Wu ottengono, al termine della quarta rotazione, con lo score di 187.44. 19.30 Gillet/Hunt totalizzano dopo la quarta rotazione 200.22. 19.30 La coppia coreana dopo la quarta rotazione totalizza 191.10. 19.28 Gli ucraini Sereda/Lyskun totalizzano al termine della terza rotazione 172.56 in seconda posizione dietro la Cina. Cina, Ucraina e USA i primi tre e Italia sesta. 19.26 I cubani Ramos/Garcia totalizzano dopo la terza rotazione 149.97 in quarta posizione, davanti all’Italia. 19.25 Gli Stati Uniti con Tyler/Schnell ottengono un totale di 162.30, secondi alle spalle ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.31 Gli australiani Bedggood/Wu ottengono, al terminequarta, con lo score di 187.44. 19.30 Gillet/Hunt totalizzanola quarta200.22. 19.30 La coppia coreanala quartatotalizza 191.10. 19.28 Gli ucraini Sereda/Lyskun totalizzano al termine172.56 in seconda posizione dietro la Cina. Cina, Ucraina e USA i primi tre e Italia sesta. 19.26 I cubani Ramos/Garcia totalizzanola149.97 in quarta posizione, davanti all’Italia. 19.25 Gli Stati Uniti con Tyler/Schnell ottengono un totale di 162.30, secondi alle spalle ...

