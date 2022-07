LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria/Timbretti quinti dopo la penultima rotazione della Finale del sincro mixed dai 10 metri (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43 I cinesi Duan/Ren chiudono con 341.16 e saranno oro. 19.43 Bedggood/Wu per l’Australia concludono la loro gara con 243.12 19.42 Hunt/Gillet per la Francia concludono la loro gara con 246.39. 19.40 L’ultima serie è iniziata con i coreani Yi/Cho che concludono la loro gara con 249.39. 19.38 Gli ucraini Sereda/Lyskun chiudono la quarta rotazione con 242.76 e sono secondi. Cina, Ucraina e Usa nelle prime tre posizioni. Italia in quinta piazza. 19.37 I cubani Garcia/Ramos concludono la quarta rotazione in maniera negativa e quindi 197.67 e dietro all’Italia. 19.36 Gli Stati Uniti con Tyler/Schnell ottengono 241.98 con un super score, alle spalle dei cinesi. 19.35 I tedeschi Wassen/Massenberg ottengono al termine della quarta rotazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.43 I cinesi Duan/Ren chiudono con 341.16 e saranno oro. 19.43 Bedggood/Wu per l’Australia concludono la loro gara con 243.12 19.42 Hunt/Gillet per la Francia concludono la loro gara con 246.39. 19.40 L’ultima serie è iniziata con i coreani Yi/Cho che concludono la loro gara con 249.39. 19.38 Gli ucraini Sereda/Lyskun chiudono la quartacon 242.76 e sono secondi. Cina, Ucraina e Usa nelle prime tre posizioni. Italia in quinta piazza. 19.37 I cubani Garcia/Ramos concludono la quartain maniera negativa e quindi 197.67 e dietro all’Italia. 19.36 Gli Stati Uniti con Tyler/Schnell ottengono 241.98 con un super score, alle spalle dei cinesi. 19.35 I tedeschi Wassen/Massenberg ottengono al terminequarta...

