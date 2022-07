LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani terza nella semifinale dei tre metri. Alle 19 la finale del sincro misto dalla piattaforma (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20: Appuntamento Alle 19 con la finale del sincro misto dalla piattaforma. Ci saranno gli azzurri Jodoin Di Maria/Timbretti Gugiu. 17.18: Uno splendido terzo posto per Chiara Pellacani con 303.75. 17.17: La cinese Chen Yiwen ha vinto l’eliminatoria con 356.45 davanti alla connazionale Yani Chang (345.80). 17.12: Ottima chiusura dell’americana Bacon che ottiene 294.60 ed è quinta in classifica. 17.07: Mancano gli ultimi Tuffi. Una strepitosa Chiara Pellacani ha già staccato il biglietto per la finale con largo anticipo. 17.02. Chiara Pellacani è in finale! ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20: Appuntamento19 con ladel. Ci saranno gli azzurri Jodoin Di Maria/Timbretti Gugiu. 17.18: Uno splendido terzo posto percon 303.75. 17.17: La cinese Chen Yiwen ha vinto l’eliminatoria con 356.45 davanti alla connazionale Yani Chang (345.80). 17.12: Ottima chiusura dell’americana Bacon che ottiene 294.60 ed è quinta in classifica. 17.07: Mancano gli ultimi. Una strepitosaha già staccato il biglietto per lacon largo anticipo. 17.02.è in! ...

