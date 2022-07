LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani costretta alla rimonta (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42: Sbaglia anche l’americana Bacon! 166.50 per la statunitense, che è dietro di 11 punti dall’azzurra. 16.41: Invece Chiara sale ancora di una posizione, visto che la canadese Vallee conquista solo 54 punti ed è dietro anche lei. 16.40: Pellacani dovrebbe chiudere la terza rotazione al sesto posto. 16.39: La giapponese Mikami si porta a 188.10 dopo il terzo tuffo ed è in testa alla classifica. 16.38: Anche la tedesca Puntzel finisce dietro all’azzurra, che continua a scalare posizioni. 16.37: Errore per la svedese Nilsson Garip che ottiene solo 52.50. Pellacani guadagna tantissimi punti sulla scandinava. 16.34: Pellacani è già certa di chiudere questa terza rotazione tra le prime dodici. 16.32: UNO STREPITOSO TRIPLO E MEZZO ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42: Sbaglia anche l’americana Bacon! 166.50 per la statunitense, che è dietro di 11 punti dall’azzurra. 16.41: Invecesale ancora di una posizione, visto che la canadese Vallee conquista solo 54 punti ed è dietro anche lei. 16.40:dovrebbe chiudere la terza rotazione al sesto posto. 16.39: La giapponese Mikami si porta a 188.10 dopo il terzo tuffo ed è in testaclassifica. 16.38: Anche la tedesca Puntzel finisce dietro all’azzurra, che continua a scalare posizioni. 16.37: Errore per la svedese Nilsson Garip che ottiene solo 52.50.guadagna tantissimi punti sulla scandinava. 16.34:è già certa di chiudere questa terza rotazione tra le prime dodici. 16.32: UNO STREPITOSO TRIPLO E MEZZO ...

