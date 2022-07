LIVE Tour de France 2022, cronometro Copenhagen in DIRETTA: Ganna terzo dietro Van Aert e Pogacar (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 12.30 LA STARTLIST DELLA cronometro E A CHE ORA PARTE FILIPPO Ganna 17.41 Arriva anche lo sfortunato Christophe Laporte, 21° a 30”. Il transalpino è arrivato anche senza la visiera, andata rotta nella caduta. 17.40 Undicesimo Adam Yates (Ineos-Grenadiers) in 17’40”. Non male il britannico, andato sugli stessi ritmi del compagno di squadra Geraint Thomas e rifila 20” all’altro Granatiere Daniel Martinez. 17.39 Da un’immagine ravvicinata della bicicletta di Ganna, si vede del liquido bianco solidificato sulla ruota posteriore: si tratta di un composto che va a riempire un’eventuale foratura. 17.38 cronometro discreta per il tedesco Lennard ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 12.30 LA STARTLIST DELLAE A CHE ORA PARTE FILIPPO17.41 Arriva anche lo sfortunato Christophe Laporte, 21° a 30”. Il transalpino è arrivato anche senza la visiera, andata rotta nella caduta. 17.40 Undicesimo Adam Yates (Ineos-Grenadiers) in 17’40”. Non male il britannico, andato sugli stessi ritmi del compagno di squadra Geraint Thomas e rifila 20” all’altro Granatiere Daniel Martinez. 17.39 Da un’immagine ravvicinata della bicicletta di, si vede del liquido bianco solidificato sulla ruota posteriore: si tratta di un composto che va a riempire un’eventuale foratura. 17.38discreta per il tedesco Lennard ...

Pubblicità

TicketOneIT : ??Non si ferma il successo di MENGONI LIVE 2022, il nuovo tour di @mengonimarco nei palazzetti! NUOVE DATE: ??8 ott… - LiveNationIT : No stress - @mengonimarco torna in tour! La prevendita riservata agli utenti My Live Nation per i biglietti di… - elisatoffoli : A causa del cedimento del palco dell'organizzazione locale che avrebbe dovuto ospitare la prima tappa del Back To T… - SMSNEWSOFFICIAL : @AchilleIDOL : NFT LIVE SUPERART MARTEDI 5 LUGLIO A MILANO DURANTE ACHILLE LAURO SUPERSTAR TOUR - letmeadore_HS : io vorrei sentire grapejuice e little freak live, quindi harold se non le metterai in un prossimo tour non risponderò delle mie azioni?? -