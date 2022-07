LIVE Sinner-Isner, Wimbledon 2022 in DIRETTA: Tiafoe batte Bublik! Maria elimina Sakkari, a seguire l’azzurro (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 Quarto incrocio tra i due giocatori ma solo due di questi si sono giocati: l’azzurro ha vinto nel 2021 in Coppa Davis per 6-2 6-0 prendendosi la rivincita della sconfitta di Cincinnati dove ha perso 7-5 (4)6-7 4-6. 16.59 Tatjana Maria vola al turno successivo! La tedesca batte 6-3 7-5 la greca Maria Sakkari in un’ora e trenta minuti; tra poco in campo l’italiano. 16.01 Tatjana Maria ha vinto il primo per 6 giochi a 3 contro Maria Sakkari in 33 minuti: a seguire tocca all’azzurro per tentare l’approdo agli ottavi di finale. 15.06 Buongiorno amici di OA Sport. È appena terminato il match tra Tiafoe e Bublik, con la vittoria ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 Quarto incrocio tra i due giocatori ma solo due di questi si sono giocati:ha vinto nel 2021 in Coppa Davis per 6-2 6-0 prendendosi la rivincita della sconfitta di Cincinnati dove ha perso 7-5 (4)6-7 4-6. 16.59 Tatjanavola al turno successivo! La tedesca6-3 7-5 la grecain un’ora e trenta minuti; tra poco in campo l’italiano. 16.01 Tatjanaha vinto il primo per 6 giochi a 3 controin 33 minuti: atocca alper tentare l’approdo agli ottavi di finale. 15.06 Buongiorno amici di OA Sport. È appena terminato il match trae Bublik, con la vittoria ...

