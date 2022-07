LIVE Romania-Italia rugby, Test Match in DIRETTA: pronti per il calcio d’inizio! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Minuto di silenzio in ricordo di Massimo Cuttita che aveva allenato la mischia rumena 20.02 Un paio di minuti di ritardo rispetto al fischio d’inizio previsto alle 20, ma ci siamo a Bucarest 19.57 Squadre in campo e pronte per il calcio d’inizio. 19.55 La formazione dell’Italia:15 Ange Capuozzo, 14 Pierre Bruno, 13 Tommaso Menoncello, 12 Marco Zanon, 11 Edoardo Padovani, 10 Tommaso Allan, 9 Alessandro Garbisi; 1 Ivan Nemer, 2 Gianmarco Lucchesi, 3 Simone Ferrari, 4 Niccolò Cannone, 5 Marco Fuser, 6 Federico Ruzza, 7 Manuel Zuliani, 8 Toa Halafihi In panchina: 16 Giacomo Nicotera, 17 Cherif Traore, 18 Ion Neculai, 19 David Sisi, 20 Michele Lamaro, 21 Renato Giammarioli, 22 Manfredi Albanese, 23 Paolo Garbisi 19.50 La formazione della Romania: 1. Vasile Balan, ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMinuto di silenzio in ricordo di Massimo Cuttita che aveva allenato la mischia rumena 20.02 Un paio di minuti di ritardo rispetto al fischio d’inizio previsto alle 20, ma ci siamo a Bucarest 19.57 Squadre in campo e pronte per ild’inizio. 19.55 La formazione dell’:15 Ange Capuozzo, 14 Pierre Bruno, 13 Tommaso Menoncello, 12 Marco Zanon, 11 Edoardo Padovani, 10 Tommaso Allan, 9 Alessandro Garbisi; 1 Ivan Nemer, 2 Gianmarco Lucchesi, 3 Simone Ferrari, 4 Niccolò Cannone, 5 Marco Fuser, 6 Federico Ruzza, 7 Manuel Zuliani, 8 Toa Halafihi In panchina: 16 Giacomo Nicotera, 17 Cherif Traore, 18 Ion Neculai, 19 David Sisi, 20 Michele Lamaro, 21 Renato Giammarioli, 22 Manfredi Albanese, 23 Paolo Garbisi 19.50 La formazione della: 1. Vasile Balan, ...

