LIVE Romania-Italia 6-26 rugby, Test Match in DIRETTA: Ale Garbisi in meta all’esordio! Gli azzurri scappano via (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Fallo rumeno e Italia che è sui 5 metri 51? Ancora in attacco l’Italia che ha una buona touche ampiamente nei 22 rumeni 49? azzurri che dopo aver sofferto a lungo a cavallo dei due tempi hanno dato la scossa decisiva e ora comandano in campo 46? metaAAAAAAAA DI ALESSANDRO Garbisi!!! meta all’esordio per il numero 9 liberato da un’ottima azione di Pierre Bruno. Trasforma Allan. Romania-Italia 6-26 45? Gioco ancora fermo, questa volta per un altro infortunio a un giocatore rumeno 45? Regge benissimo la difesa azzurra e alla fine forza il fallo avversario 44? Match ripartito e Romania a pochi metri dalla linea di meta 42? ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Fallo rumeno eche è sui 5 metri 51? Ancora in attacco l’che ha una buona touche ampiamente nei 22 rumeni 49?che dopo aver sofferto a lungo a cavallo dei due tempi hanno dato la scossa decisiva e ora comandano in campo 46?AAAAAAAA DI ALESSANDRO!!!all’esordio per il numero 9 liberato da un’ottima azione di Pierre Bruno. Trasforma Allan.6-26 45? Gioco ancora fermo, questa volta per un altro infortunio a un giocatore rumeno 45? Regge benissimo la difesa azzurra e alla fine forza il fallo avversario 44?ripartito ea pochi metri dalla linea di42? ...

live_dom : RT @f_burla: Un caro amico appena tornato dalla Romania: 'Ti ho portato questa banconota perchè sai che non ne capisco molto, ma ho intuito… - Esterin62237731 : Ne sentivamo la mancanza!!!!! LIVE - Biden al vertice Nato: 'Più truppe Usa in Italia' - mimmafor_ : Complimenti...- Biden al vertice Nato: 'Più truppe Usa in Italia' - cristina7013 : A noi lo ha kiesto qlkuno?X'dobbiamo andare in guerra x volere degli Usa?X'nn attaccano la Russa dalla loro parte?D… - antonie85321896 : LIVE - Biden al vertice Nato: 'Più truppe Usa in Italia' -