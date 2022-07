LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Sara Franceschi strappa l’oro nei 400 misti! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48 Ora la premiazione dei 50 farfalla, con l’argento di Matteo Rivolta. 19.46 L’azzurra riesce a mantenere quel tanto che basta per difendersi dal ritorno della Ertan, vincendo per 11 centesimi! 4.40.86 il suo tempo. Carlotta Toni è invece ottava. 19.45 OROOOO!!! OROOOO!!! Sara Franceschi REGINA DEL Mediterraneo NEI 400 misti!!! 19.44 La Ertan ha dimezzato il margine, ultimi 100 metri! Sara deve resistere! 19.43 L’azzurra prende il largo con il dorso, ha 2.57 di vantaggio sulla Ertan dopo i 200 metri. Ora bisogna gestire. 19.42 Sara Franceschi seconda dopo i primi 100 metri, a 97 centesimi dalla Ertan. 19.40 Partita la finale dei 400 misti donne! 19.38 Le atlete stanno arrivando a bordo ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.48 Ora la premiazione dei 50 farfalla, con l’argento di Matteo Rivolta. 19.46 L’azzurra riesce a mantenere quel tanto che basta per difendersi dal ritorno della Ertan, vincendo per 11 centesimi! 4.40.86 il suo tempo. Carlotta Toni è invece ottava. 19.45 OROOOO!!! OROOOO!!!REGINA DELNEI 400!! 19.44 La Ertan ha dimezzato il margine, ultimi 100 metri!deve resistere! 19.43 L’azzurra prende il largo con il dorso, ha 2.57 di vantaggio sulla Ertan dopo i 200 metri. Ora bisogna gestire. 19.42seconda dopo i primi 100 metri, a 97 centesimi dalla Ertan. 19.40 Partita la finale dei 400 misti donne! 19.38 Le atlete stanno arrivando a bordo ...

Pubblicità

ematr_86 : @Coninews sue due canali possiamo avere solo nuoto ed atletica? Apritene altri due canali, attualmente sono a dispo… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia si affida alla sua miniera per riprendere la Turchia n… - OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE delle finali del nuoto ai Giochi del Mediterraneo! - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: si parte con le mezze maratone! In mattinata arco e tiro a segno. Deb… - infoitsport : LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l'Italia si affida alla sua miniera per riprendere la Turchia… -