LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia si affida alla sua miniera per riprendere la Turchia nel medagliere (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle finali di Nuoto dei Giochi del Mediterraneo! Dopo una prima parte di campagna in cui si è raccolto un po’ meno di quanto si pensava, l’Italia punta alla sua miglior disciplina, il Nuoto, per poter recuperare terreno nel medagliere. Dopo i primi giorni di gare, gli azzurri sono primi per il conteggio totale di medaglie, che arriva a quota 54; i 22 argenti a raffronto di ‘soli’ 12 ori piazzano il tricolore al secondo posto, con la Turchia in vetta nella ‘classifica generale’ con i suoi 21 trionfi. Ma il Nuoto può ribaltare nettamente ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti e benvenutidella prima giornata delle finali dideidel! Dopo una prima parte di campagna in cui si è raccolto un po’ meno di quanto si pensava,puntasua miglior disciplina, il, per poter recuperare terreno nel. Dopo i primi giorni di gare, gli azzurri sono primi per il conteggio totale di medaglie, che arriva a quota 54; i 22 argenti a raffronto di ‘soli’ 12 ori piazzano il tricolore al secondo posto, con lain vetta nella ‘classifica generale’ con i suoi 21 trionfi. Ma ilpuò ribaltare nettamente ...

Pubblicità

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Nuoto #Mondiali #Pallanuoto Niente da fare per il #Setterosa, travolto dalle campionesse in carica… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Nuoto #Mondiali Vince tutto l'#Italia! Splendida impresa di Dario #Verani, medaglia d'#oro nella 25km! #live - infoitsport : LIVE Nuoto di fondo, 25 km Mondiali 2022 in DIRETTA: DARIO VERANI, ORO DA LEGGENDA! Pozzobon quarta, Furlan settimo - JustNowOne : LIVE Nuoto di fondo, 25 km Mondiali 2022 in DIRETTA: DARIO VERANI, ORO DA LEGGENDA! Pozzobon quarta, Furlan settimo… - nuotopuntocom : Nuoto•com | 25 Km donne, vince Cunha, quarto posto per Pozzobon LIVE -