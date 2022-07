LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia si affida alla sua miniera per riprendere la Turchia nel medagliere (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.56 Altri sei italiani nelle finali oggi: Matteo Rivolta nei 50 farfalla, Sara Franceschi e Carlotta Toni nei 400 misti, Alessandro Fusco e Giovanni Sorriso nei 200 rana, Lorenzo Mora nei 100 dorso. 17.54 Quest’oggi le prime sette finali del Nuoto. Si comincia fra pochi minuti con la finale dei 50 stile libero donne, in cui è presente la nostra Viola Scotto Di Carlo. Eliminata invece in batteria Claudia Lutecka. 17.53 Per ora l’Italia è seconda con 17 ori, 26 argenti e 23 bronzi, a 8 ori dalla Turchia. Ma ora i Giochi possono cambiare. 17.52 Iniziate oggi le competizioni in corsia dei Giochi del Mediterraneo, con l’Italia che vuole andare a caccia del primo ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.56 Altri sei italiani nelle finali oggi: Matteo Rivolta nei 50 farf, Sara Franceschi e Carlotta Toni nei 400 misti, Alessandro Fusco e Giovanni Sorriso nei 200 rana, Lorenzo Mora nei 100 dorso. 17.54 Quest’oggi le prime sette finali del. Si comincia fra pochi minuti con la finale dei 50 stile libero donne, in cui è presente la nostra Viola Scotto Di Carlo. Eliminata invece in batteria Claudia Lutecka. 17.53 Per oraè seconda con 17 ori, 26 argenti e 23 bronzi, a 8 ori d. Ma ora ipossono cambiare. 17.52 Iniziate oggi le competizioni in corsia deidel, conche vuole andare a caccia del primo ...

