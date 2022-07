LIVE Italia-Spagna calcio femminile, amichevole in DIRETTA: ultimo test prima degli Europei! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna femminile, amichevole, ultimo test prima dei prossimi Europei. Le azzurre allenate da Bertolini, concludono con questa amichevole a Castel di Sangro contro la Spagna, il loro percorso di preparazione per i prossimi Europei che si terranno in Inghilterra. Le azzurre partiranno il 4 Luglio per raggiungere Blackburn cittadina che ospiterà il loro quartier generale durante la competizione. Convocati Italia : Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Elisa Bartoli (AS ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allauale didei prossimi Europei. Le azzurre allenate da Bertolini, concludono con questaa Castel di Sangro contro la, il loro percorso di preparazione per i prossimi Europei che si terranno in Inghilterra. Le azzurre partiranno il 4 Luglio per raggiungere Blackburn cittadina che ospiterà il loro quartier generale durante la competizione. Convocati: Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Elisa Bartoli (AS ...

Pubblicità

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - bot_naps : Quel ritardato di Scroti ha fappato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - Emergenza24 : [01.07-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - infoitinterno : LIVE Giro d'Italia Donne 2022, prima tappa in DIRETTA: Kristen Faulkner si prende la prima Maglia Rosa! Balsamo e L… - outagedetect : ? Moderato #disservizio Internet rilevato: #Eolo in #Italia dalle 1.15, con impatto su #Inveruno #Turin #Osnago +12… -