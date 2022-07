LIVE Italia-Spagna 0-0 calcio femminile, amichevole in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Dominio della Spagna che non ha mai mollato il pallino del gioco, buonissima difesa Italiana ma il centrocampo completamente inesistente insieme all’attacco. A tra poco per il secondo tempo! 47? finisce il primo tempo, Italia-Spagna 0-0 femminile. 45? Ci Saranno due minuti di recupero. 43? Grande prestazione di Leon che praticamente dirige ogni azione spagnola. 41? Giuliani blocca un cross di Putellas. 39? Italia sempre in difficoltà. 37? Patri prova il tiro dalla distanza, pallone fuori. 35? Boattin per Bonansea che viene bloccata prima dell’assist. 33? Sinistro di Cernoia, bloccato dalla difesa iberica. 31? Garcia a giro manda fuori il pallone. 29? ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50 Dominio dellache non ha mai mollato il pallino del gioco, buonissima difesana ma il centrocampo completamente inesistente insieme all’attacco. A tra poco per il secondo47?iltempo,0-0. 45? Ci Saranno due minuti di recupero. 43? Grande prestazione di Leon che praticamente dirige ogni azione spagnola. 41? Giuliani blocca un cross di Putellas. 39?sempre in difficoltà. 37? Patri prova il tiro dalla distanza, pallone fuori. 35? Boattin per Bonansea che viene bloccata prima dell’assist. 33? Sinistro di Cernoia, bloccato dalla difesa iberica. 31? Garcia a giro manda fuori il pallone. 29? ...

