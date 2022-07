LIVE Italia-Spagna 0-0 calcio femminile, amichevole in DIRETTA: ecco le formazioni titolari! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due nazionali. 16.45 Questo è l’ultimo test prima dell’inizio degli europei per l’Italia. 16.40 Le formazioni ufficiali: Italia : Giuliani; Di Guglielmo, Linari, Bartoli, Boattin; Cernoia, Giugliano, Caruso; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. Ct. Bertolini. A disp. Durante, Schroffenegger, Gama, Filangeri, Lenzini, Simonetti, Galli, Rosucci, Bonfantini, Piemonte, Giacinti, Sabatino Spagna: Pascual, Hernandez, Conca, OLIVEr, Rodriguez, Gutierrez, Garcia-Villamil,Putellas, Elouhabi, Cebrian, Cordoba. Ct. Vilda. A disp. Nunez, Lopez, Sanz, Beivide, De Miguel, Duenas Garcia, Cejudo, Gomez, Medina, Rivero 16.35 Buonasera e benvenuti a Italia-Spagna ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due nazionali. 16.45 Questo è l’ultimo test prima dell’inizio degli europei per l’. 16.40 Leufficiali:: Giuliani; Di Guglielmo, Linari, Bartoli, Boattin; Cernoia, Giugliano, Caruso; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. Ct. Bertolini. A disp. Durante, Schroffenegger, Gama, Filangeri, Lenzini, Simonetti, Galli, Rosucci, Bonfantini, Piemonte, Giacinti, Sabatino: Pascual, Hernandez, Conca, Or, Rodriguez, Gutierrez, Garcia-Villamil,Putellas, Elouhabi, Cebrian, Cordoba. Ct. Vilda. A disp. Nunez, Lopez, Sanz, Beivide, De Miguel, Duenas Garcia, Cejudo, Gomez, Medina, Rivero 16.35 Buonasera e benvenuti a...

Pubblicità

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - zazoomblog : LIVE – Italia-Corea del Sud 1-1 (25-17 23-25 14-10): VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Corea #(25-17… - infoitsport : LIVE Giro d'Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, 10 km al traguardo - maccazznsacc : RT @giulw0nderland: quel deficiente che va a zafferana il 3 settembre io ora lo denuncio perché non è possibile che per andare a un suo liv… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Italia Spagna femminile LIVE: cinque bianconere dal primo minuto #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https:… -