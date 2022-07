LIVE Italia-Grecia 7-6 pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: ultimi 8 minuti! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 3/11 in superiorità per la Grecia, 4/10 per l’Italia. TERMINA IL TERZO QUARTO: Italia-Grecia 7-6. Sarà una semifinale che si deciderà in volata. In caso di parità si andrà ai rigori. 16? CHE PECCATO! Traversa di Di Fulvio con l’uomo in più, sarebbe stato fondamentale segnare. Il possesso resta Italiano. Situazione di grande caos, nulla di nuovo. Il gioco viene fermato, c’è il ricorso al VAR: Damonte aveva tirato prima o dopo lo scadere dei 20?? 42? Traversa di Damonte con l’uomo in più. 1’13” Ancora Del Lungo su Argyropoulos! 1’34” Il Settebello non tira e Bruni si prende un’espulsione ingenua. Time-out per la Grecia. 2’04” Bellissima parata di Del Lungo su Kalogeropoulos, sfuma la superiorità per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49 3/11 in superiorità per la, 4/10 per l’. TERMINA IL TERZO QUARTO:7-6. Sarà una semifinale che si deciderà in volata. In caso di parità si andrà ai rigori. 16? CHE PECCATO! Traversa di Di Fulvio con l’uomo in più, sarebbe stato fondamentale segnare. Il possesso restano. Situazione di grande caos, nulla di nuovo. Il gioco viene fermato, c’è il ricorso al VAR: Damonte aveva tirato prima o dopo lo scadere dei 20?? 42? Traversa di Damonte con l’uomo in più. 1’13” Ancora Del Lungo su Argyropoulos! 1’34” Il Settebello non tira e Bruni si prende un’espulsione ingenua. Time-out per la. 2’04” Bellissima parata di Del Lungo su Kalogeropoulos, sfuma la superiorità per la ...

