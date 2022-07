LIVE Italia-Grecia 7-6 pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: partita serratissima (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’34” Il Settebello non tira e Bruni si prende un’espulsione ingenua. Time-out per la Grecia. 2’04” Bellissima parata di Del Lungo su Kalogeropoulos, sfuma la superiorità per la Grecia. 2’34” Si sblocca il Settebello con Di Fulvio! Manovra fluida, l’azzurro tira quasi a porta spalancata in superiorità numerica. 7-6. 2’58” Ancora Del Lungo risponde presente. Time-out chiamato da Campagna. 3’28” Si è inceppato il Settebello. Respinto il tiro di Cannella e altro uomo in più non sfruttato. 4’07” Parata importante di Del Lungo. 4’30” Spreca troppo il Settebello in avanti. Ora la partita è molto nervosa. 4’57” Altra buona difesa degli azzurri. 5’19” Palo di Echenique, sfuma un’altra superiorità per gli azzurri. 5’55” L’Italia non fa tirare la ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1’34” Il Settebello non tira e Bruni si prende un’espulsione ingenua. Time-out per la. 2’04” Bellissima parata di Del Lungo su Kalogeropoulos, sfuma la superiorità per la. 2’34” Si sblocca il Settebello con Di Fulvio! Manovra fluida, l’azzurro tira quasi a porta spalancata in superiorità numerica. 7-6. 2’58” Ancora Del Lungo risponde presente. Time-out chiamato da Campagna. 3’28” Si è inceppato il Settebello. Respinto il tiro di Cannella e altro uomo in più non sfruttato. 4’07” Parata importante di Del Lungo. 4’30” Spreca troppo il Settebello in avanti. Ora laè molto nervosa. 4’57” Altra buona difesa degli azzurri. 5’19” Palo di Echenique, sfuma un’altra superiorità per gli azzurri. 5’55” L’non fa tirare la ...

