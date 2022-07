LIVE Italia-Grecia 11-10 pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Settebello in finale! Orario e prossima avversaria (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 Grazie per averci seguito, un saluto sportivo. 17.20 Stasera dunque conosceremo l’avversaria del Settebello: Spagna o Croazia? Ricordiamo che la finale di 3 anni fa fu proprio Italia-Spagna. Appuntamento a domenica 3 luglio alle 20.00. 17.18 Immenso Del Lungo con diverse parate cruciali, una su tutte con la Grecia in doppia superiorità numerica nel finale. 17.17 3 gol per Dolce, 2 per Di Fulvio e Presciutti, uno a testa Iocchi Gratta, Cannella, Bruni e Di Somma. E’ mancato Echenique, speriamo che si sia tenuto le reti per l’atto conclusivo. 17.16 6/16 in superiorità numerica per la Grecia, 5/12 per l’Italia. 17.15 L’Italia affronterà Spagna o Croazia nella Finale di domenica 3 luglio alle ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.21 Grazie per averci seguito, un saluto sportivo. 17.20 Stasera dunque conosceremo l’del: Spagna o Croazia? Ricordiamo che la finale di 3 anni fa fu proprio-Spagna. Appuntamento a domenica 3 luglio alle 20.00. 17.18 Immenso Del Lungo con diverse parate cruciali, una su tutte con lain doppia superiorità numerica nel finale. 17.17 3 gol per Dolce, 2 per Di Fulvio e Presciutti, uno a testa Iocchi Gratta, Cannella, Bruni e Di Somma. E’ mancato Echenique, speriamo che si sia tenuto le reti per l’atto conclusivo. 17.16 6/16 in superiorità numerica per la, 5/12 per l’. 17.15 L’affronterà Spagna o Croazia nella Finale di domenica 3 luglio alle ...

