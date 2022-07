LIVE – Italia-Grecia 10-9: semifinale pallanuoto maschile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA (Di venerdì 1 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Grecia, partita valevole come semifinale del torneo maschile di pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Settebello del Ct Sandro Campagna, dopo aver battuto i padroni di casa dell’Ungheria, vuole continuare a sognare e per farlo dovrà vedersela con la compagine greca. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà nella finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 16.00 di venerdì 1 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 1 LUGLIO pallanuoto maschile: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA IL TABELLONE ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Latestuale di, partita valevole comedel torneodiaidi. Il Settebello del Ct Sandro Campagna, dopo aver battuto i padroni di casa dell’Ungheria, vuole continuare a sognare e per farlo dovrà vedersela con la compagine greca. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà nella finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 16.00 di venerdì 1 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 1 LUGLIO: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA IL TABELLONE ...

