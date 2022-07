LIVE Italia-Corea del Sud volley femminile, Nations League in DIRETTA: azzurre in campo dalle 15.30 (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League di volley femminile 2022. Si tratta del decimo appuntamento per la nazionale di Mazzanti che questo pomeriggio andrà a caccia di una vittoria fondamentale in ottica Final Eight, vi ricordiamo infatti che a qualificarsi alla fase degli scontri diretti saranno le migliori più la Turchia in quanto Paese ospitante. Al momento l’Italia occupa la quarta posizione in classifica con 7 vittorie, 2 sconfitte e 20 punti complessivi, una vittoria questo pomeriggio metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno, ma l’obiettivo è quello di ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladidel Sud, match valido per ladi2022. Si tratta del decimo appuntamento per la nazionale di Mazzanti che questo pomeriggio andrà a caccia di una vittoria fondamentale in ottica Final Eight, vi ricordiamo infatti che a qualificarsi alla fase degli scontri diretti saranno le migliori più la Turchia in quanto Paese ospitante. Al momento l’occupa la quarta posizione in classifica con 7 vittorie, 2 sconfitte e 20 punti complessivi, una vittoria questo pomeriggio metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno, ma l’obiettivo è quello di ...

