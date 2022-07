LIVE Italia-Corea del Sud 0-0 volley femminile, Nations League in DIRETTA: inizia il match! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Risponde in fast Chirichella, ottimo il suo attacco. 4-3 Fast di Juah. 4-2 Pipe vincente di Degradi, bene Fersino in difesa. 3-2 Non passa la battuta di Bonifacio. 3-1 Bordata di Nwakalor, break Italia. 2-1 Ancora una bella sette di Bonifacio. 1-1 Dahyeon risponde al centro. 1-0 Si parte con un primo tempo di Bonifacio. 15:28 La Corea del Sud risponde con: Hye Seon, Yerim, Dahyeon, Jeongah, Sohwi, Juah e Dahye. 15:25 Questo il sestetto dell’Italia: Bonifacio, Malinov, Chirichella, Nwakalor, Sylla, Degradi e Fersino. Mazzanti sta lasciando spazio a quelle giocatrici che ne hanno avuto meno fino a questo momento. 15:22 La Corea del Sud è invece già fuori dai giochi, si trova infatti in ultima posizione con 0 punti e con appena un set ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Risponde in fast Chirichella, ottimo il suo attacco. 4-3 Fast di Juah. 4-2 Pipe vincente di Degradi, bene Fersino in difesa. 3-2 Non passa la battuta di Bonifacio. 3-1 Bordata di Nwakalor, break. 2-1 Ancora una bella sette di Bonifacio. 1-1 Dahyeon risponde al centro. 1-0 Si parte con un primo tempo di Bonifacio. 15:28 Ladel Sud risponde con: Hye Seon, Yerim, Dahyeon, Jeongah, Sohwi, Juah e Dahye. 15:25 Questo il sestetto dell’: Bonifacio, Malinov, Chirichella, Nwakalor, Sylla, Degradi e Fersino. Mazzanti sta lasciando spazio a quelle giocatrici che ne hanno avuto meno fino a questo momento. 15:22 Ladel Sud è invece già fuori dai giochi, si trova infatti in ultima posizione con 0 punti e con appena un set ...

