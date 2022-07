LIVE Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fantastica Elisa Balsamo, tappa e maglia rosa! Battuta Marianne Vos allo sprint! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA tappa DEL TOUR DE FRANCE CON GANNA DALLE 16.00 LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia Donne Questa la top 10 della prima tappa in linea del Giro d’Italia Donne 2022: RNK. RIDER TEAM TIME 1 Balsamo Elisa ITA Trek – Segafredo 2:39:13 2 VOS Marianne NED Team Jumbo-Visma 0:00 3 KOOL Charlotte NED Team DSM 0:00 4 KOPECKY Lotte BEL Team SD Worx 0:00 5 CONSONNI Chiara ITA Valcar – Travel & Service 0:00 6 BARBIERI Isotta ITA Servetto – Makhymo – Beltrami TSA 0:00 7 BAKER Georgia AUS Team ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMADEL TOUR DE FRANCE CON GANNA DALLE 16.00 LA CLASSIFICA GENERALE DELQuesta la top 10 della primain linea del: RNK. RIDER TEAM TIME 1ITA Trek – Segafredo 2:39:13 2 VOSNED Team Jumbo-Visma 0:00 3 KOOL Charlotte NED Team DSM 0:00 4 KOPECKY Lotte BEL Team SD Worx 0:00 5 CONSONNI Chiara ITA Valcar – Travel & Service 0:00 6 BARBIERI Isotta ITA Servetto – Makhymo – Beltrami TSA 0:00 7 BAKER Georgia AUS Team ...

Pubblicità

RADIOEFFEITALIA : I RAGAZZI SONO IN GIRO (LIVE) - JidLourenco16 : RT @giro_donne: Manca pochissimo al grande inizio! ?? ???? Tutti gli orari di partenza, arrivo e live streaming del #GiroDonne più importante… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia Donne 2022 tappa di oggi in DIRETTA: sei atlete in fuga 45 km al traguardo - #d’Italia #Donne… - moni_giro : RT @ElisabettaCari4: Mi mancano gli EdSer, mi mancano gli HanKer, mi manca Maya e Kerem, mi manca Maya e Hande, mi manca il cast, mi mancan… - ladyofthvnder : ma vi ricordate le live che hande e kerem facevano dal set e lei lo prendeva sempre in giro perché non ricordava ma… -