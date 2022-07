LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: trionfano Serra, Sartori e la 4×200 di nuoto maschile! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 21.13 nuoto – OROOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! AZZURRI CAMPIONI NELLA 4×200 STILE LIBERO CON IL TEMPO DI 7.14.02!! LUCA DE TULLIO, FILIPPO MEGLI, ALESSIO PROIETTI COLONNA E MATTIA ZUIN SOVRANI DEL MEDIETRRANEO!!!!! 21.10 PUGILATO – ARGENTO ITALIA! L’algerino Yahia Abdelli supera 3-0 Gianluigi Malanga, visibilmente contrariato l’azzurro così come tutto il suo angolo per la decisione dei giudici, probabilmente piuttosto condizionati dal tifo di casa. 21.08 ATLETICA – Dominio assoluto dell’albanese Luiza Gega che vince i 3000 siepi con il tempo di 9’14?31. 21.05 nuoto – Ora un’ultima premiazione prima della ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 21.13– OROOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! AZZURRI CAMPIONI NELLASTILE LIBERO CON IL TEMPO DI 7.14.02!! LUCA DE TULLIO, FILIPPO MEGLI, ALESSIO PROIETTI COLONNA E MATTIA ZUIN SOVRANI DEL MEDIETRRANEO!!!!! 21.10 PUGILATO – ARGENTO ITALIA! L’algerino Yahia Abdelli supera 3-0 Gianluigi Malanga, visibilmente contrariato l’azzurro così come tutto il suo angolo per la decisione dei giudici, probabilmente piuttosto condizionati dal tifo di casa. 21.08 ATLETICA – Dominio assoluto dell’albanese Luiza Gega che vince i 3000 siepi con il tempo di 9’14?31. 21.05– Ora un’ultima premiazione prima della ...

