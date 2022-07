LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Giulia Imperio, doppio oro nel sollevamento pesi! Trionfo di Giovanna Epis nella mezza maratona (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 12.30 TIRO CON L’ARCO – Cominciata la finale per il bronzo Mixed Team tra Spagna e Grecia. 12.25: TIRO CON L’ARCO – Oro per la Francia che vince 54-53 il quarto set e batte nella finale a squadre maschile la Spagna 6-2. Oro Francia, argento Spagna, bronzo Turchia nella gara a squadre maschile. A seguire la finale per il bronzo del Mixed Team tra Spagna e Grecia, poi la finale per l’oro tra Turchia e Italia 12.22: TIRO CON L’ARCO – La Spagna vince 55-54 il terzo set e accorcia le distanze: Francia-Spagna 4-2 12.21: Ha tentato anche di sollevare 102 kg l’azzurra ma non ce l’ha fatta. Si ripete il podio di prima. Argento per la spagnola ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 12.30 TIRO CON L’ARCO – Cominciata la finale per il bronzo Mixed Team tra Spagna e Grecia. 12.25: TIRO CON L’ARCO – Oro per la Francia che vince 54-53 il quarto set e battefinale a squadre maschile la Spagna 6-2. Oro Francia, argento Spagna, bronzo Turchiagara a squadre maschile. A seguire la finale per il bronzo del Mixed Team tra Spagna e Grecia, poi la finale per l’oro tra Turchia e Italia 12.22: TIRO CON L’ARCO – La Spagna vince 55-54 il terzo set e accorcia le distanze: Francia-Spagna 4-2 12.21: Ha tentato anche di sollevare 102 kg l’azzurra ma non ce l’ha fatta. Si ripete il podio di prima. Argento per la spagnola ...

