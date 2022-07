LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Giulia Imperio doppio oro nel sollevamento pesi! Trionfo di Giovanna Epis nella mezza maratona. Nespoli-Boari argento nel tiro con l’arco (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 13.31 PALLAMANO – Non cambia il punteggio tra azzurri e tunisini, Italia avanti 6-4. 13.28 JUDO – Con un po’ di ritardo proseguono gli incontri di judo, in attesa di veder gareggiare gli azzurri. 13.25 PALLAMANO – A segno Andrea Carlo Parisini, 6-4 Italia. 13.25 tiro A SEGNO – nella finale della carabina femminile, l’azzurra Sofia Ceccarello chiude al quinto posto (207.3 punti). Oro per la francese Océanne Marianne Muller, argento per la serba Teodora Vukojevic, bronzo per la slovena Ziva Dvorsak. 13.22 PALLAMANO – Doppietta per Moretti, azzurri avanti 5-4. 13.19 PALLAMANO – Tripletta di Bortoli, a segno anche Alessio ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 13.31 PALLAMANO – Non cambia il punteggio tra azzurri e tunisini, Italia avanti 6-4. 13.28 JUDO – Con un po’ di ritardo proseguono gli incontri di judo, in attesa di veder gareggiare gli azzurri. 13.25 PALLAMANO – A segno Andrea Carlo Parisini, 6-4 Italia. 13.25A SEGNO –finale della carabina femminile, l’azzurra Sofia Ceccarello chiude al quinto posto (207.3 punti). Oro per la francese Océanne Marianne Muller,per la serba Teodora Vukojevic, bronzo per la slovena Ziva Dvorsak. 13.22 PALLAMANO – Doppietta per Moretti, azzurri avanti 5-4. 13.19 PALLAMANO – Tripletta di Bortoli, a segno anche Alessio ...

