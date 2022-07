LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Giulia Imperio doppio oro nel sollevamento pesi! Trionfo di Giovanna Epis nella mezza maratona. Finale per l’oro nel tiro con l’arco (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 13.03 JUDO – Cominciato adesso il quarto di Finale di Lorenzo Agro Sylvain (+100 kg) contro il tunisino Wahib Hdiouech. 13.01 tiro CON l’arco – Si conclude in parità il secondo set, 34-34; il punteggio vede ancora avanti gli azzurri, 3-1. 13.01 JUDO – Sconfitta per l’azzurra Asya Tavano ai quarti di Finale; accede in semiFinale la tunisina Nihel Cheikh Rouhou (ippon 0-10). 12.59 JUDO – Anche Gennaro Pirelli conquista l’accesso alla fase successiva sconfiggendo l’albanese Erson Ramaj (-90kg, ippon 10-0). 12.57 tiro CON l’arco – Si portano in vantaggio ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 13.03 JUDO – Cominciato adesso il quarto didi Lorenzo Agro Sylvain (+100 kg) contro il tunisino Wahib Hdiouech. 13.01CON– Si conclude in parità il secondo set, 34-34; il punteggio vede ancora avanti gli azzurri, 3-1. 13.01 JUDO – Sconfitta per l’azzurra Asya Tavano ai quarti di; accede in semila tunisina Nihel Cheikh Rouhou (ippon 0-10). 12.59 JUDO – Anche Gennaro Pirelli conquista l’accesso alla fase successiva sconfiggendo l’albanese Erson Ramaj (-90kg, ippon 10-0). 12.57CON– Si portano in vantaggio ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Giulia Imperio doppio oro nel sollevamento pesi! Trionfo di Giovanna… - PlayApexIT : RT @maze_esports_it: ??“HERO CHALLENGE”?? Questa sera il nostro PARALIZE in squadra con BERRI e MOONRYDE, affronteranno una sfida EPICA! Vi… - infoitsport : LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 4x100 azzurre da medaglia. L'Italia punta in alto nei 400 o… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Giovanna Epis vince la mezza maratona e lancia la riscossa dell'Itali… -