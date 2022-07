LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Giulia Imperio, doppio oro nel sollevamento pesi! Giovanna Epis trionfa nella mezza maratona (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 12.22: TIRO CON L’ARCO – La Spagna vince 55-54 il terzo set e accorcia le distanze: Francia-Spagna 4-2 12.21: Ha tentato anche di sollevare 102 kg l’azzurra ma non ce l’ha fatta. Si ripete il podio di prima. Argento per la spagnola Hernandez Martin con 96 kg, bronzo per la turca Erdogan con 95 kg 12.19: sollevamento PESI – OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAA! ANCORA Giulia Imperio CHE SOLLEVA 97 KG E SI AGGIUDICA ANCHE LA GARA DELLO SLANCIO, CATEGORIA 49 KG! 12.16: NUOTO – Non prende il via Cusinato nella prima batteria dei 200 farfalla. Non sappiamo il motivo 12.13: TIRO CON L’ARCO – ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 12.22: TIRO CON L’ARCO – La Spagna vince 55-54 il terzo set e accorcia le distanze: Francia-Spagna 4-2 12.21: Ha tentato anche di sollevare 102 kg l’azzurra ma non ce l’ha fatta. Si ripete il podio di prima. Argento per la spagnola Hernandez Martin con 96 kg, bronzo per la turca Erdogan con 95 kg 12.19:PESI – OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAA! ANCORACHE SOLLEVA 97 KG E SI AGGIUDICA ANCHE LA GARA DELLO SLANCIO, CATEGORIA 49 KG! 12.16: NUOTO – Non prende il via Cusinatoprima batteria dei 200 farfalla. Non sappiamo il motivo 12.13: TIRO CON L’ARCO – ...

