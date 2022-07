LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Giovanna Epis vince la mezza maratona e lancia la riscossa dell’Italia! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 11.10: TIRO CON L’ARCO – Le azzurre pareggiano il conto: 54-51. Italia-Turchia 2-2 11.09: TIRO CON L’ARCO – Italia 54 11.08: TIRO CON L’ARCO – Turchia 25 11.07: TIRO CON L’ARCO – Italia 27 11.04: TIRO CON L’ARCO – L’Italia perde una buona occasione e si ferma a 49 punti. Turchia avanti 2-0 11.04: TIRO CON L’ARCO – 50 punti per la Turchia 11.03: TIRO CON L’ARCO – Italia 24 punti 11.02: TIRO CON L’ARCO: Turchia 22 punti 11.01: TIRO CON L’ARCO – Inizia la finale Italia-Turchia 10.56: TIRO CON L’ARCO – Lucilla Boari, tatiana Andreoli e Chjiara Rebagliati per l’Italia che affronta la formazione turca Anagoz, Basaran, Coskun 10.53: TIRO CON L’ARCO – La Francia è medaglia di ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 11.10: TIRO CON L’ARCO – Le azzurre pareggiano il conto: 54-51. Italia-Turchia 2-2 11.09: TIRO CON L’ARCO – Italia 54 11.08: TIRO CON L’ARCO – Turchia 25 11.07: TIRO CON L’ARCO – Italia 27 11.04: TIRO CON L’ARCO – L’Italia perde una buona occasione e si ferma a 49 punti. Turchia avanti 2-0 11.04: TIRO CON L’ARCO – 50 punti per la Turchia 11.03: TIRO CON L’ARCO – Italia 24 punti 11.02: TIRO CON L’ARCO: Turchia 22 punti 11.01: TIRO CON L’ARCO – Inizia la finale Italia-Turchia 10.56: TIRO CON L’ARCO – Lucilla Boari, tatiana Andreoli e Chjiara Rebagliati per l’Italia che affronta la formazione turca Anagoz, Basaran, Coskun 10.53: TIRO CON L’ARCO – La Francia è medaglia di ...

