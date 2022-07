LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Franceschi e Sorrentino trionfano! Argenti da tennis e nuoto, bronzo dal judo (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.43 nuoto – OROOOOOOOOOOO! Sara Franceschi trionfa sui 400 misti! L’azzurra si impone nettamente col tempo di 4:40.86 surclassando la turca Deniz Ertan (4:40.97). 19.40 tennis – Nuria Brancaccio ha perso la finale del singolare contro la spagnola Maristany Zuleta. L’iberica si è imposta in tre set. 19.38 Siamo nel pieno delle sessioni di atletica e nuoto, grande attesa anche per la boxe e il tennis. 19.29 BOXE – Tra poco toccherà a Federico Emilio Serra nei -52 kg maschili contro il marocchino Said Mortaji. 19.24 nuoto – ARGENTOOOOO! Nella finale dei 50 farfalla è ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.43– OROOOOOOOOOOO! Saratrionfa sui 400 misti! L’azzurra si impone nettamente col tempo di 4:40.86 surclassando la turca Deniz Ertan (4:40.97). 19.40– Nuria Brancaccio ha perso la finale del singolare contro la spagnola Maristany Zuleta. L’iberica si è imposta in tre set. 19.38 Siamo nel pieno delle sessioni di atletica e, grande attesa anche per la boxe e il. 19.29 BOXE – Tra poco toccherà a Federico Emilio Serra nei -52 kg maschili contro il marocchino Said Mortaji. 19.24– ARGENTOOOOO! Nella finale dei 50 farfalla è ...

