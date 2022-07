LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Epis e Lonedo a caccia del podio nella mezza maratona! Attesa per arco e tiro a segno. Debutta il nuoto (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 9.08: nella gara femminile subito azione decisa della francese Julien, al suo inseguimento la marocchina Qallouji 9.06: Gruppo compatto anche se allungato dopo 1 km e mezzo nella gara maschile 9.01: Partita la mezza maratona maschile 9.00: Queste le atlete al via della mezza maratona femminile: ALG BENDERBAL Malika MAR QALLOUJ Hanane FRA SIERACKI Margaux VAT CARNICELLI Sara FRA JULIEN Melody ITA Epis Giovanna MAR EL MOUKIM Rkia FRA ROLLIN Meline TUR ERDOGAN Meryem ALG AIT SALEM Souad MLT BEZZINA Lisa Marie ALG YAHI Nawal ITA Lonedo Rebecca 8.57: Questi gli atleti al ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 9.08:gara femminile subito azione decisa della francese Julien, al suo inseguimento la marocchina Qallouji 9.06: Gruppo compatto anche se allungato dopo 1 km e mezzogara maschile 9.01: Partita lamaratona maschile 9.00: Queste le atlete al via dellamaratona femminile: ALG BENDERBAL Malika MAR QALLOUJ Hanane FRA SIERACKI Margaux VAT CARNICELLI Sara FRA JULIEN Melody ITAGiovanna MAR EL MOUKIM Rkia FRA ROLLIN Meline TUR ERDOGAN Meryem ALG AIT SALEM Souad MLT BEZZINA Lisa Marie ALG YAHI Nawal ITARebecca 8.57: Questi gli atleti al ...

