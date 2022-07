LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tris d’oro per Rebecca Sartori e le due 4×100!!! Giorgio Olivieri è bronzo nel martello! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 21.31: L’appuntamento è per domani alle 19 quando ci attende un’altra giornata piena di emozioni. Grazie per averci seguito e buona serata! 21.30: E’ di quattro ori e un bronzo il bottino azzurro nell’Atletica nella giornata di oggi. Gli ori portano la firma di Giovanna Epis nella mezza maratona, Rebecca Sartori nei 400 ostacoli e delle due 4×100. Giorgio Olivieri è stato bronzo nel lancio del martello, prima medaglia che arriva dai lanci 21.25: Pubblicato finalmente anche l’ordine d’arrivo ufficiale dei 3000 siepi- La vittoria è andata all’albanese ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 21.31: L’appuntamento è per domani alle 19 quando ci attende un’altra giornata piena di emozioni. Grazie per averci seguito e buona serata! 21.30: E’ di quattro ori e unil bottino azzurro nell’nella giornata di oggi. Gli ori portano la firma di Giovanna Epis nella mezza maratona,nei 400 ostacoli e delle due 4×100.è statonel lancio del martello, prima medaglia che arriva dai lanci 21.25: Pubblicato finalmente anche l’ordine d’arrivo ufficiale dei 3000 siepi- La vittoria è andata all’albanese ...

Pubblicità

ematr_86 : @Coninews sue due canali possiamo avere solo nuoto ed atletica? Apritene altri due canali, attualmente sono a dispo… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Boari e Musolesi puntano all’oro nell’arco! Tre ori azzurri finora da… - infoitsport : LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 4x100 azzurre da medaglia. L'Italia punta in alto nei 400 o… - zazoomblog : LIVE Atletica Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 4×100 azzurre da medaglia. L’Italia punta in alto nei 400 os… - infoitsport : LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2022 in DIRETTA: Folorunso ottima quarta, Vallortigara delude, show Duplant… -