Liv Morgan: “Ho bisogno di questo Money in the Bank più di chiunque altro” (Di venerdì 1 luglio 2022) Siamo alla vigilia del prossimo PLE WWE Money In The Bank e domani notte assisteremo ai due incontri che assegneranno le valigette ai rispettivi vincitori sia del ladder match maschile, che di quello femminile. I vincitori oltre a diventare Mr. e Miss Money In The Bank otterranno un contratto che permetterà l’incasso della valigetta in ogni momento e in qualsiasi luogo per i titoli massimi. Quella valigetta deve essere mia Liv Morgan parteciperà al ladder match femminile e a molti fan piacerebbe vederla vincere e anche la stessa Liv sembra piuttosto confidente a riguardo. Infatti durante una recente intervista la Morgan ha affermato che quella valigetta deve essere sua anche per tutti coloro che credono in lei. Ecco le parole di Liv: “Sento di non avere altra scelta che ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 1 luglio 2022) Siamo alla vigilia del prossimo PLE WWEIn Thee domani notte assisteremo ai due incontri che assegneranno le valigette ai rispettivi vincitori sia del ladder match maschile, che di quello femminile. I vincitori oltre a diventare Mr. e MissIn Theotterranno un contratto che permetterà l’incasso della valigetta in ogni momento e in qualsiasi luogo per i titoli massimi. Quella valigetta deve essere mia Livparteciperà al ladder match femminile e a molti fan piacerebbe vederla vincere e anche la stessa Liv sembra piuttosto confidente a riguardo. Infatti durante una recente intervista laha affermato che quella valigetta deve essere sua anche per tutti coloro che credono in lei. Ecco le parole di Liv: “Sento di non avere altra scelta che ...

