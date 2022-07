Lione | Aulas riabbraccia Tolisso | «Uomo di parola e di cuore»

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il presidente del Lionshato il centrocampista, spendendo parole di stima per il calciatore francese Jean-Michel, presidente del, in conferenza stampa ha dato il benvenuto a Corentin; centrocampista francese ritorno all’OL dopo diversi anni. LE PAROLE – «Per me è un grande giorno e se l’OL è riuscito ad assicurarsi rapidamente Corentin è anche grazie a lui, che si è dimostrato undie di. È il ritorno di un grande giocatore, che ha vinto tanto se non tutto. Stiamo facendo un mercato di grande qualità con una giusta idea, ossia quella del ritorno del DNA dell’OL». L'articolo proviene da Calcio News 24.

