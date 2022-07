L' inflazione vola all' 8% | un dato così non si vedeva da 36 anni Nell' Eurozona +8 | 6%

(Di venerdì 1 luglio 2022) - Non si arresta la corsa dei prezzi in Italia. Secondo l'Istat a giugno l'indice ha registrato un aumento mensile dell'1,2% e dell'8% su base annua (dal 6,8% del mese precedente). Un rialzo provocato ...

- Non si arresta la corsa dei prezzi in Italia. Secondo l'Istat a giugno l'indice ha registrato un aumento mensile dell'1,2% e dell'8% su base annua (dal 6,8% del mese precedente). Un rialzo provocato ...L'all'8% a giugno. Per il carrello della spesa +8,3%, record dal 1986. In Eurozona sale all'8,6% I prezzi degli energetici dal già folle +42,6% di maggio accelerano al +48,7. La ...ROMA - A giugno sale ancora l'inflazione, all' 8%, una soglia toccata solo 1986 (+8,2%). A maggio era il 6,8%. L'indice dei prezzi aumenta anche su base mensile,+1,2%. L'inflazione è alimentata dai be ...Volano i prezzi con l'inflazione che mette a rischio la qualità della vita di un numero sempre crescente di italiani. Il dato ...