L'inflazione come nell'86 penalizza la domanda. Occhi puntati su turismo e salari (Di venerdì 1 luglio 2022) Nel vivace dibattito sul vero andamento dell’economia reale, che ha conosciuto anche una baruffa tra Confindustria e Istat, ha fatto irruzione, come il più classico degli elefanti in cristalleria, l’indice dei prezzi al consumo. Alias l’inflazione. Nel mese di giugno è cresciuta dell’1,2 per cento e misurata anno/su anno sta viaggiando alla velocità dell’8 per cento. La stessa andatura misurata un mese fa dava 6,8 per cento. Per trovare un precedente bisogna tornare indietro nel calendario fino al gennaio 1986. In sostanza l’inflazione partita dai beni energetici e dagli sconvolgimenti legati alla guerra si sta propagando, e se tutto sommato finora lo aveva fatto a velocità più contenuta anche rispetto a Germania, Spagna e Stati Uniti, ora ci stiamo riallineando verso l’alto. Il carrello della spesa costa l’8,3 per cento in più e ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 luglio 2022) Nel vivace dibattito sul vero andamento dell’economia reale, che ha conosciuto anche una baruffa tra Confindustria e Istat, ha fatto irruzione,il più classico degli elefanti in cristalleria, l’indice dei prezzi al consumo. Alias l’. Nel mese di giugno è cresciuta dell’1,2 per cento e misurata anno/su anno sta viaggiando alla velocità dell’8 per cento. La stessa andatura misurata un mese fa dava 6,8 per cento. Per trovare un precedente bisogna tornare indietro nel calendario fino al gennaio 1986. In sostanza l’partita dai beni energetici e dagli sconvolgimenti legati alla guerra si sta propagando, e se tutto sommato finora lo aveva fatto a velocità più contenuta anche rispetto a Germania, Spagna e Stati Uniti, ora ci stiamo riallineando verso l’alto. Il carrello della spesa costa l’8,3 per cento in più e ...

Pubblicità

ItaliaViva : Questa discussione sul 'chi va con chi' fatta adesso è come il calciomercato estivo. Parliamo di cose che interessa… - gothp1 : RT @francotaratufo2: Vola l’inflazione in Italia. Secondo l’Istat a giugno ha segnato un +1,2% su base mensile e del +8% su base annua. È… - Jack_8000 : RT @borghi_claudio: Qui è URGENTISSIMO indicizzare gli stipendi all'inflazione e rivalutare le pensioni ogni 3 mesi invece di aspettare gen… - AlidatrenAdele : RT @tradori: ?????????????????????????????????????????? COMPLIMENTI VIVISSIMI AL GOVERNO DEI MIGLIORI SIAMO ALL’ 8% NON DI PIL MA DI INFLAZIONE Come n… - ShitPutin : @Teskatlipoka3 @palchun @ntvru La Cina ti sta comprando, non aiutando. Avete l'inflazione al 18% e Gazprom non paga… -