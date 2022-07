Ligue | divorzio al Marsiglia | Sampaoli lascia la panchina

(Di venerdì 1 luglio 2022) Jorgesi è dimesso dalladell'Olympique, come ha annunciato il club francese in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il tecnico argentino, 62 anni, era ...

Jorge Sampaoli si è dimesso dalla panchina dell'Olympique Marsiglia, come ha annunciato il club francese in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il tecnico argentino, 62 anni, era ... (ANSA) - ROMA, 01 LUG - Jorge Sampaoli si è dimesso dalla panchina dell'Olympique Marsiglia, come ha annunciato il club francese in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il tecnico ...