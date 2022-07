Libia, assalto al parlamento di Tobruk (Di venerdì 1 luglio 2022) Tripoli, 1 lug. (Adnkronos) - Decine di manifestanti hanno assaltato l'edificio del parlamento a Tobruk, nell'est della Libia. Lo riferiscono i media locali, secondo cui le forze di sicurezza a protezione dell'edificio si sarebbero ritirate. I dimostranti hanno appiccato incendi davanti al parlamento, invocandone lo scioglimento e la convocazione di elezioni presidenziali e parlamentari prima della fine dell'anno, come letto in una dichiarazione. Manifestazioni di protesta ci sono state anche a Tripoli, Misurata e Sebha. I media locali hanno riferito che i manifestanti a Tobruk hanno fatto irruzione nell'edificio, commettendo atti di vandalismo all'interno e appiccando incendi all'esterno, per protestare contro il deterioramento delle condizioni di vita e la paralisi politica. I dimostranti hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Tripoli, 1 lug. (Adnkronos) - Decine di manifestanti hanno assaltato l'edificio del, nell'est della. Lo riferiscono i media locali, secondo cui le forze di sicurezza a protezione dell'edificio si sarebbero ritirate. I dimostranti hanno appiccato incendi davanti al, invocandone lo scioglimento e la convocazione di elezioni presidenziali e parlamentari prima della fine dell'anno, come letto in una dichiarazione. Manifestazioni di protesta ci sono state anche a Tripoli, Misurata e Sebha. I media locali hanno riferito che i manifestanti ahanno fatto irruzione nell'edificio, commettendo atti di vandalismo all'interno e appiccando incendi all'esterno, per protestare contro il deterioramento delle condizioni di vita e la paralisi politica. I dimostranti hanno ...

Agenzia_Ansa : La crisi economica e la paralisi politica in Libia hanno scatenato un'ondata di proteste nelle principali città del… - borghi_claudio : Rivolta in Libia. Ecco... se avessimo un esercito più operativo... Prima o poi ci sarà da esportare un po' di pace… - repubblica : Libia, assalto al Parlamento Tobruk. I manifestanti irrompono nell'edificio - fisco24_info : Libia, assalto al parlamento di Tobruk: (Adnkronos) - Irruzione nell'edificio, incendi appiccati all'esterno… - GiansandroMerli : RT @Agenzia_Ansa: La crisi economica e la paralisi politica in Libia hanno scatenato un'ondata di proteste nelle principali città del Paese… -