Letta | «Una quattordicesima mensilità di stipendio a fine anno per tutti i lavoratori»

Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta propone un taglio strutturale del cuneo fiscale a partire dal 2023 per dare a tutti i lavoratori una quattordicesima mensilità di stipendio. Una misura che nelle intenzioni di Letta dovrebbe essere finanziata con gli extraprofitti delle imprese energetiche e con l'extragettito dell'Iva. Il segretario del Pd ne parla oggi in un'intervista al Resto del Carlino. Nella quale premette di non credere alla crisi di governo: «Io non vedo rischi per il governo. Vedo la necessità, come maggioranza, di capire come riusciamo a dare la svolta sociale che serve al Paese, perché i prossimi mesi saranno duri per il Paese, per l'economia per le famiglie, per le imprese. Lo stesso Draghi conferma che non vi sono rischi ...

