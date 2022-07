Legge elettorale, da Letta a Conte fino ai renziani: torna la voglia di proporzionale. Ma servono voti anche nel centrodestra (Di venerdì 1 luglio 2022) Più si avvicina la fine della legislatura e più cresce la voglia di modificare la Legge elettorale. Una consuetudine che si ripete anche a questo giro, visto che i vari leader hanno cominciato a toccare l’argomento già da mesi. Il primo è stato Enrico Letta, già dopo il voto che aveva rieletto al Quirinale Sergio Mattarella. Il segretario del Pd è sempre sembrato un fan del maggioritario, tanto che nei mesi scorsi si era addirittura parlato di un asse con Giorgia Meloni. Adesso, però, alla fine della legislatura inzia a mancare meno di un anno. E l’inquilino del Nazareno è ritornato sull’argomento Legge elettorale, partendo da uno dei suoi cavalli di battaglia: il ritorno delle preferenze. “Bisogna restituire agli elettori il potere di scegliere i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Più si avvicina la fine della legislatura e più cresce ladi modificare la. Una consuetudine che si ripetea questo giro, visto che i vari leader hanno cominciato a toccare l’argomento già da mesi. Il primo è stato Enrico, già dopo il voto che aveva rieletto al Quirinale Sergio Mattarella. Il segretario del Pd è sempre sembrato un fan del maggioritario, tanto che nei mesi scorsi si era addirittura parlato di un asse con Giorgia Meloni. Adesso, però, alla fine della legislatura inzia a mancare meno di un anno. E l’inquilino del Nazareno è rito sull’argomento, partendo da uno dei suoi cavalli di battaglia: il ritorno delle preferenze. “Bisogna restituire agli elettori il potere di scegliere i ...

