L’eco-ansia colpisce soprattutto i giovani | cos’è e quali conseguenze ha per la salute

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 luglio 2022) Ondate di calore, anticiclone, siccità, bollino rosso sono ufficialmente le parole dell’estate 2022, iniziata con largo anticipo rubando la scena alla primavera. Nessuno di noi riesce a ricordare un mese di giugno così caldo perché non lo abbiamo mai vissuto. Per la prima volta, in Italia, viviamo gli effetti del cambiamento climatico. Nel bacino del Mediterraneo le temperature stanno crescendo più velocemente rispetto alla media del pianeta e nella Pianura Padana la siccità, che dura da quasi un anno, sta impedendo l’impiego di parte del calore percepito, per l’evaporazione dell’acqua. Tale situazione ha costretto alcune regioni italiane a dichiarare uno speciale stato di emergenza per sostenere l’industria agroalimentare e prevenire gli incendi. Sentirsi preoccupati, sconfortati e impotenti di fronte a questa situazione dimostra che il cambiamento climatico non è più un argomento ...