Le vacanze estive tornano un lusso: prezzi raddoppiati e turismo a rischio (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug – Si preannunciano tempi difficili per le nostre vacanze estive. L’inflazione ha fatto volare i prezzi e le pressioni – inizialmente concentrate sul settore energetico – si sono ormai diffuse anche ai trasporti e all’alimentare. vacanze a rischio Volano i prezzi: inflazione mai così alta dagli anni ’80. È quanto riporta la stima provvisoria dei prezzi al mese di giugno dell’Istat. Secondo la prima stima dell’Istituto nazionale di statistica, a giugno l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (indice Nic) ha registrato un aumento mensile dell’1,2% e dell’8% su base annua (dal 6,8% del mese precedente) portandosi ai massimi da oltre 36 anni. L’Istat sottolinea come il livello annuo raggiunto a giugno sia il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug – Si preannunciano tempi difficili per le nostre. L’inflazione ha fatto volare ie le pressioni – inizialmente concentrate sul settore energetico – si sono ormai diffuse anche ai trasporti e all’alimentare.Volano i: inflazione mai così alta dagli anni ’80. È quanto riporta la stima provvisoria deial mese di giugno dell’Istat. Secondo la prima stima dell’Istituto nazionale di statistica, a giugno l’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività (indice Nic) ha registrato un aumento mensile dell’1,2% e dell’8% su base annua (dal 6,8% del mese precedente) portandosi ai massimi da oltre 36 anni. L’Istat sottolinea come il livello annuo raggiunto a giugno sia il ...

