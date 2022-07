Le parole di Putin a Macron a 4 giorni dall’invasione: “L’Ucraina vuole l’arma atomica”. La telefonata diffusa dalla tv francese (Di venerdì 1 luglio 2022) Nove minuti di colloquio telefonico dai toni tesi e diretti. Protagonisti della chiamata, avvenuta a soli 4 giorni dall’inizio dell’invasione delL’Ucraina, sono Emmanuel Macron e Vladimir Putin. Il contenuto della conversazione tra i due leader è stato rivelato in un documentario diffuso su France 2 e dedicato agli sforzi dietro le quinte della diplomazia francese negli ultimi sei mesi. E’ il 20 febbraio ed è una delle tante telefonate di Macron al capo del Cremlino per cercare di chiarire le intenzioni russe. Nella stanza all’Eliseo sono presenti il consigliere diplomatico del presidente, Emmanuel Bonne, e tre collaboratrici. Subito Putin accusa il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di non fare nulla per rispettare gli accordi di Minsk. Ma non solo: “Vedi tu ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Nove minuti di colloquio telefonico dai toni tesi e diretti. Protagonisti della chiamata, avvenuta a soli 4dall’inizio dell’invasione del, sono Emmanuele Vladimir. Il contenuto della conversazione tra i due leader è stato rivelato in un documentario diffuso su France 2 e dedicato agli sforzi dietro le quinte della diplomazianegli ultimi sei mesi. E’ il 20 febbraio ed è una delle tante telefonate dial capo del Cremlino per cercare di chiarire le intenzioni russe. Nella stanza all’Eliseo sono presenti il consigliere diplomatico del presidente, Emmanuel Bonne, e tre collaboratrici. Subitoaccusa il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di non fare nulla per rispettare gli accordi di Minsk. Ma non solo: “Vedi tu ...

