Le garanzie (e dubbi) di Ilicic all’Atalanta: tra tecnica, salute e l’interesse del Bologna (Di venerdì 1 luglio 2022) “Ha un anno di contratto L’Atalanta. L’abbiamo giustamente aspettato in questi mesi e siamo consapevoli di quello che può dare in campo. Il nostro amico Sartori lo segue. Vediamo cosa può nascere”. Queste sono state le parole di Luca Percassi nei confronti di Ilicic. L’attuale fantasista dell’Atalanta (a 34 anni risultava ancora il migliore della squadra) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta Gomez non cede alle lusinghe dell’Al-Nasr Ecco il dopo-Romero: Demiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta. I dettagli La carica di Rafael Toloi: “Orgoglioso di aver vinto ad Euro 2020. Atalanta, puoi fare una grande stagione” La 5 migliori maglie Christmas Match dell’Atalanta (dal 2010 ad oggi) Lo sceriffo diventato leader: Palomino presente il 76% dei match (tra Serie A e ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 1 luglio 2022) “Ha un anno di contratto L’Atalanta. L’abbiamo giustamente aspettato in questi mesi e siamo consapevoli di quello che può dare in campo. Il nostro amico Sartori lo segue. Vediamo cosa può nascere”. Queste sono state le parole di Luca Percassi nei confronti di. L’attuale fantasista dell’Atalanta (a 34 anni risultava ancora il migliore della squadra) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta Gomez non cede alle lusinghe dell’Al-Nasr Ecco il dopo-Romero: Demiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta. I dettagli La carica di Rafael Toloi: “Orgoglioso di aver vinto ad Euro 2020. Atalanta, puoi fare una grande stagione” La 5 migliori maglie Christmas Match dell’Atalanta (dal 2010 ad oggi) Lo sceriffo diventato leader: Palomino presente il 76% dei match (tra Serie A e ...

Pubblicità

Marcell25095102 : @PieroSansonetti ( estradizione dei dieci ex terroristi)Capisco la Francia che non ha dato l'estradizione sulla b… - robylum : @GiuseppeC1957 @Carmelodistefan Sulle voci mi taccio. Da interista ho solo molti dubbi sulla validità di un contrat… - frank__serpico : @VlnN94 @alexpeldiero10 Dubbi fondati. Dalla Vidal in poi, sostituito da Hernanes se non ricordo male, spesso la so… - robymes : sinceramente Jovic sono tre anni che non segna ed è ai margini del Real Madrid, sinceramente ho grossi dubbi su que… - MKampberg : @ncorrasco Ma io mi chiedo si può trattare un giocatore avendo questi dubbi? Non ti basta sapere che la Juventus l’… -