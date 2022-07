Laziomania: il dodicesimo uomo in campo, ovvero la grana portiere (Di venerdì 1 luglio 2022) In casa Lazio, al 1 di luglio, ad un mese e mezzo dall'inizio del campionato, la grana portiere è definitivamente deflagrata. Sembrava... Leggi su calciomercato (Di venerdì 1 luglio 2022) In casa Lazio, al 1 di luglio, ad un mese e mezzo dall'inizio del campionato, laè definitivamente deflagrata. Sembrava...

Pubblicità

flamanc24 : RT @luca5587: Al 1 luglio, a 3 giorni dal ritiro, chi difenderà i pali della Lazio contro la Selezione Cadore? Forse tu? Forse io? Lazioma… - sportli26181512 : Laziomania: il dodicesimo uomo in campo, ovvero la grana portiere: In casa Lazio, al 1 di luglio, ad un mese e mezz… - LALAZIOMIA : Laziomania: il dodicesimo uomo in campo, ovvero la grana portiere - luca5587 : Al 1 luglio, a 3 giorni dal ritiro, chi difenderà i pali della Lazio contro la Selezione Cadore? Forse tu? Forse io… -