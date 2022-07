Lavoro, Conte: “Incentivare contratti a tempo indeterminato” (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Lavoro e reddito di cittadinanza, riscatto di laurea e pensione per i giovani. Sono tanti gli argomenti, toccati oggi dal leader del M5S Giuseppe Conte, a margine della tavola rotonda ‘Il Lavoro interroga’, organizzata a Roma dalla Cgil. “Dobbiamo assolutamente Incentivare i contratti a tempo indeterminato, non possiamo prendere in giro le persone dicendo ‘precario è bello'” dice Conte. Sul fisco, aggiunge, “serve una semplificazione” ed è per questo che “abbiamo chiesto con forza l’abolizione dell’Irap”. RDC – “Il reddito di cittadinanza è una riforma complessiva che richiede del tempo” aggiunge. “Oltre 2/3 dei beneficiari sono pensionati, persone con disabilità minori, persone che non sono abili al ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) –e reddito di cittadinanza, riscatto di laurea e pensione per i giovani. Sono tanti gli argomenti, toccati oggi dal leader del M5S Giuseppe, a margine della tavola rotonda ‘Ilinterroga’, organizzata a Roma dalla Cgil. “Dobbiamo assolutamente, non possiamo prendere in giro le persone dicendo ‘precario è bello'” dice. Sul fisco, aggiunge, “serve una semplificazione” ed è per questo che “abbiamo chiesto con forza l’abolizione dell’Irap”. RDC – “Il reddito di cittadinanza è una riforma complessiva che richiede del” aggiunge. “Oltre 2/3 dei beneficiari sono pensionati, persone con disabilità minori, persone che non sono abili al ...

