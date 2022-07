L’Atalanta apre il campionato 2022 2023 | anticipi e posticipi delle prime 5 giornate

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 luglio 2022) Subito in campo:di Gian Piero Gasperini aprirà la stagione, anticipando al sabato 13 agosto alle 18.30 contro la Sampdoria a Marassi, in contemporanea con Milan-Udinese. La Lega Calcio ha infatti reso pubblici glie idella nuova Serie A, con il primo turno che si concluderà a Ferragosto con Juventus-Sassuolo20.45. Per il big match contro il Milan, alla seconda giornata, ecco invece il posticipo della domenica alle 20.45 (21 agosto): terzo impegno in casa del Verona (28 agosto), sempre di domenica ma alle 18.30. Per la quarta uscita è già tempo di infrasettimanale: Atalanta-Torino è stata programmata per giovedì 1 agosto, ore 20.45. Ma per non farsi mancare nulla, ...