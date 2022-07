L’appello della madre della 14enne Nicol di Nuoro: “Si è allontanata da casa, aiutatemi a trovarla” (Di venerdì 1 luglio 2022) Si è allontanata volontariamente dalla sua casa di Nuoro questa mattina intorno alle 8.30, facendo perdere le sue tracce. Per questo motivo, la madre di Nicol – la 14enne scomparsa a Nuoro – ha denunciato quanto accaduto alle forze dell’ordine e ha pubblicato sui social un appello ai cittadini del posto affinché avvisassero lei o i carabinieri in caso di avvistamento. Nicol, la 14enne che si è allontanata da casa questa mattina a Nuoro La giovane ha 14 anni, è alta 153 centimetri, ha i capelli lunghi e neri e indossa un paio di occhiali (anche se non compaiono nella foto condivisa sui social dalla madre e utilizzata in questo articolo proprio per diffondere ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Si èvolontariamente dalla suadiquesta mattina intorno alle 8.30, facendo perdere le sue tracce. Per questo motivo, ladi– lascomparsa a– ha denunciato quanto accaduto alle forze dell’ordine e ha pubblicato sui social un appello ai cittadini del posto affinché avvisassero lei o i carabinieri in caso di avvistamento., lache si èdaquesta mattina aLa giovane ha 14 anni, è alta 153 centimetri, ha i capelli lunghi e neri e indossa un paio di occhiali (anche se non compaiono nella foto condivisa sui social dallae utilizzata in questo articolo proprio per diffondere ...

