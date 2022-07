Lady Diana | spunta solo ora la verità | ecco come chiamava la Regina | il soprannome

Pubblicità

occhio_notizie : Oggi 1° luglio sarebbe stato il 61esimo compleanno di Lady D.? - Lisa_7725 : RT @Dida_ti: Ma..il tuo buon cuore,non lo proteggere.. Che si metta tutto intero In tutti gli amori della tua vita, fino a quando..tu possa… - scimonelli : RT @Dida_ti: Ma..il tuo buon cuore,non lo proteggere.. Che si metta tutto intero In tutti gli amori della tua vita, fino a quando..tu possa… - koliberki : RT @Dida_ti: Ma..il tuo buon cuore,non lo proteggere.. Che si metta tutto intero In tutti gli amori della tua vita, fino a quando..tu possa… - AmandaD09482412 : RT @Dida_ti: Ma..il tuo buon cuore,non lo proteggere.. Che si metta tutto intero In tutti gli amori della tua vita, fino a quando..tu possa… -

la Repubblica

Il principe in occasione deiAwards ha letto una lettera per ringraziare i vincitori del premio intitolato alla ...Pubblicato il 1 Luglio, 2022 E' un giorno speciale per il principe William e per chi continua ad amare la sua indimenticabile madre. Oggiavrebbe festeggiato il 61esimo compleanno. Il figlio maggiore della principessa, erede al trono, ha trascorso l'intera giornata con le premiazioni deiAward. Il prestigioso premio ... Londra, trenta sedute per un ritratto: Lady Diana come non l'avete mai vista Nel giorno del compleanno di Lady Diana, il principe William ha voluto rendere omaggio alla mamma scomparsa prematuramente in seguito ad un incidente stradale nel 1997. Oggi primo luglio, Diana ...Strictly Come Dancing host Claudia Winkleman looked fabulous in monochrome as she attended Serpentine Gallery summer party in Kensington Gardens on Thursday ...